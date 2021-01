Verdoliva: "Con l'Empoli applicato il protocollo sanitario"

Interviste14 Gennaio 2021Corriere dello Sport"Come previsto da una circolare del Ministero della Salute; azione che condivido e sottoscrivo" All'indomani del provvedimento di quarantena per cinque tesserati dell'Empoli, fermati poche ore prima della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, Ciro Verdoliva, direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, ribadisce la bontà della scelta fatta: "In merito alla messa in quarantena dei contatti stretti del caso positivo Covid che ha riguardato nella giornata di ieri alcuni professionisti della Società Empoli FC - le sue parole a Radio Punto Nuovo - evidenzio che il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro non ha fatto altro che applicare il protocollo sanitario previsto dalla circolare del Ministero della Salute n° 32850 del 12. 10. 2020; azione che condivido e sottoscrivo". La Asl di Napoli ha fermato i calciatori Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello, Szymon Zurkovski, l'allenatore Alessio Dionisi e il magazziniere del club Luca Batini perché avevano avuto un contatto con una persona poi risultata positiva. L'Empoli ha poi perso la partita per 3-2.



