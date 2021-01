Voci dal Forum: Gli esperti



Cronaca 13 Gennaio 2021 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



La partita odierna ci dice che Lozano è sicuramente un top player. Oggi, senza alcun dubbio, è il punto di forza della squadra





Cronaca13 Gennaio 2021Forum SoloNapoli - DarioLa partita odierna ci dice che Lozano è sicuramente un top player. Oggi, senza alcun dubbio, è il punto di forza della squadra

Sbrigata con qualche affanno la pratica Empoli, ma, tutto sommato, è stato un buon Napoli. Il risultato finale recita di un 3-2 in favore degli azzurri, che certifica che la squadra ospite, pur se di categoria inferiore, non era venuta in vacanza a Napoli, anzi. Lasciano un po' perplessi i due goals subiti, anche se prevedo dai soliti esperti, uno in particolare che si vanta, con una spocchia e una supponenza difficili da riscontrare in altri, di aver speso quarant'anni nel calcio e, quindi, è delegato a sentenziare, che la colpa è in parte o tutta di Meret, che non parla, non è reattivo, e bla, bla, bla. Quest'individuo con quarant'anni nel calcio, aggiungo senza aver capito niente, poiché spadroneggia su alcune TV e Radio locali, non fa altro che avvelenare l'ambiente, che avrebbe bisogno solo di tranquillità e compattarsi nell'incitamento alla squadra. Punto. I due goals subiti sono frutto di due autentiche prodezze di Bejrami. Entrambi erano imparabili e, molto probabilmente, lo stesso Bejrami dovrà aspettare un'altra vita per effettuarli. Punto ancora.

La partita odierna ci dice che Lozano è sicuramente un top player. Oggi, senza alcun dubbio, è il punto di forza della squadra. K2 certamente un argine in difesa e, finalmente, è stato recuperato. A proposito di recuperato, a me pare tale Ghoulam. Credo abbia solo bisogno di minutaggio in più e poi...e poi come crossa lui, si crossa solo in paradiso. 'O bulldozer non è utile, ma utilissimo. Tutto sta a saperne sfruttare le caratteristiche. Mi fermo qui sui singoli.

Ho notato poco entusiasmo, poca allegria nella squadra, e non so spiegarmelo. Lo si è notato soprattutto in occasione dei goals segnati: poca allegria, pochi sorrisi. La faccia di Insigne, tanto per fare un esempio, esprime cupezza, rassegnazione, depressione, anzi sembra che esprima vent'anni di miseria e dolori di un popolo intero. Non è certamente la faccia di un ragazzo che guadagna, beato lui e che Dio glieli benedica, dieci miliardi di lire all'anno. E che diamine, un po' di rispetto per chi vive in problemi veri non guasterebbe. A mio modo di vedere, qualcosa non gira nel verso giusto nello spogliatoio. Urge, secondo me, intervento della società, nella speranza che, una volta individuata la/le causa/e, intervenga così com'è intervenuta l'Atalanta col caso Lopez.

Napoli - Empoli 3 - 2. Marcatori: Di Lorenzo, Lozano e Petagnacper il Napoli; doppietta di Bejrami per l'Empoli.