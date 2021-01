Petagna: "L'importante era passare il turno"

Interviste 13 Gennaio 2021 Fonte: TMW



"Complimenti all'Empoli, che ha fatto una grande partita. Noi venivamo dalla gara faticosa di Udine"





Interviste13 Gennaio 2021TMW"Complimenti all'Empoli, che ha fatto una grande partita. Noi venivamo dalla gara faticosa di Udine" E' Andrea Petagna il match-winner di Napoli-Empoli, ottavi di finale di Coppa Italia. L'attaccante azzurro, dopo aver siglato la rete del 3-2, a fine partita è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Dobbiamo fare i complimenti all'Empoli, ha fatto una grande partita. Noi venivamo dalla gara faticosa di Udine, stiamo giocando ogni tre giorni. L'importante era passare il turno, ci siamo riusciti. Ora testa al Fiorentina".



Credi che Gattuso avrà qualcosa da ridire per quello che si è visto in campo? "Quando giochiamo benissimo come con lo Spezia ci criticano, allora l'importante è portare a casa i tre punti, l'importante è sempre vincere".



E' Andrea Petagna il match-winner di Napoli-Empoli, ottavi di finale di Coppa Italia. L'attaccante azzurro, dopo aver siglato la rete del 3-2, a fine partita è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Dobbiamo fare i complimenti all'Empoli, ha fatto una grande partita. Noi venivamo dalla gara faticosa di Udine, stiamo giocando ogni tre giorni. L'importante era passare il turno, ci siamo riusciti. Ora testa al Fiorentina".Credi che Gattuso avrà qualcosa da ridire per quello che si è visto in campo? "Quando giochiamo benissimo come con lo Spezia ci criticano, allora l'importante è portare a casa i tre punti, l'importante è sempre vincere".