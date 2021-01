Di Lorenzo: "Gol alla squadra in cui sono cresciuto"

Interviste 13 Gennaio 2021 Fonte: TMW



"Dispiace che la mia prima realizzazione stagionale sia arrivata proprio contro di loro"





Interviste13 Gennaio 2021TMW"Dispiace che la mia prima realizzazione stagionale sia arrivata proprio contro di loro" All'intervallo il Napoli è avanti 2-1 contro l'Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. A segno anche l'ex di giornata, Giovanni Di Lorenzo, che durante la pausa è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Dispiace che il primo gol sia arrivato contro l'Empoli, con cui sono cresciuto, ma sono contento per il risultato. Stiamo facendo bene perché l'Empoli è una buona squadra e può metterci in difficoltà".



All'intervallo il Napoli è avanti 2-1 contro l'Empoli negli ottavi di finale di Coppa Italia. A segno anche l'ex di giornata, Giovanni Di Lorenzo, che durante la pausa è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Dispiace che il primo gol sia arrivato contro l'Empoli, con cui sono cresciuto, ma sono contento per il risultato. Stiamo facendo bene perché l'Empoli è una buona squadra e può metterci in difficoltà".