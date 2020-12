Lozano e Koulibaly, ecco come stanno

Trauma contusivo per l'attaccante, distrazione di primo grado del muscolo per il difensore





Giornata di accertamenti in casa Napoli per Koulibaly e Lozano, usciti acciaccati dalla gara con la Lazio. Relativamente a Koulibaly, il Napoli informa che il giocatore "si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. Il giocatore ha già iniziato il protocollo riabilitativo e verrà rivalutato tra 10 giorni".



Lozano invece, uscito nel finale del match dell'Olimpico, "dopo gli esami strumentali effettuati ieri sera presso la clinica Villa Stuart e stamane presso il Training Center, ha riportato un forte trauma contusivo alla gamba sinistra con interessamento dei peronieri". Lozano, a quanto si apprende dalla nota del club azzurro "ha già iniziato il protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente".