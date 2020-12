Voci dal Forum: Mala tempora currunt



Cronaca 20 Dicembre 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Contro la Lazio una presentazione semplicemente indecente, indecorosa, impalpabile





Cronaca20 Dicembre 2020Forum SoloNapoli - DarioContro la Lazio una presentazione semplicemente indecente, indecorosa, impalpabile

Ad esser sincero, appena letta la formazione mandata in campo da Gattuso, ho detto fra di me: - Mala tempora currunt.- In effetti così è stato: una presentazione semplicemente indecente, indecorosa, impalpabile: una catastrofe! E non ci sono scusanti per le assenze, perché dall'altra parte c'era praticamente una squadra senza difesa e con assenze importanti a cantrocampo. Bisogna dire, ad ogni modo, che la partita con la Lazio ha scoperchiato e messo in evidenza quello che è il peggior difetto di questa squadra: l'assoluta mancanza di carattere, di furore agonistico, di cazzimma. Il grande Brera l'avrebbe definita, non me ne voglia il gentil sesso, in tal modo: squadra femmina! Chiaro? Se non lo è, si veda e si riveda questa partita. In più e senza peli sulla lingua, dico che sulla panchina azzurra siede un tale che va spesso in confusione. Sarà pure simpatico, sarà pure stato campione del mondo, ma ciò non giustifica i suoi errori. Tanto per fare un esempio, non puoi andare ad affrontare la Lazio con quel centrocampo, perché ciò significa consegnare loro la zona nevralgica del campo. La Lazio, infatti, per tutta la partita di quella zona è stata l'assoluta padrona. Suvvia, Baka e Fabian con Politano esterno? ma stiamo scherzando? Con la difesa che si ritrovava la Lazio, era proprio quella zona che doveva funzionare al meglio. Sarebbe bastato riproporre Demme e Baka con Elmas sulla sinistra. Quel gran genio di Gattuso ha pensato di sconvolgere tutto, e via con il patatrac. Non va bene neanche la gestione degli uominj. Infatti, quel gran genio di Gattuso, è riuscito a imbrocconire, mi si lasci passare il termine, un sicuro talento come Meret e rincitrullire un altrettanto talento come Fabian. Roba da matti!

No, non va. Si tenti di salvare il salvabile per tentare il quarto posto, ma la vedo dura.

Al presidente dico che lo scudetto del bilancio non c'interessa per niente, tanto sono dieci anni che lo vince.

Amici tifosi, non prendetevela più di tanto, perché non ne vale la pena. La partita con la Lazio ha chiarito tutto. Ora il re è nudo e mala tempora currunt.

Un solo giudizio per tutti: pessimi!

Per la cronaca: Lazio - Napoli 2-0.