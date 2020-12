De Laurentiis manda il Napoli in ritiro

Corriere dello Sport

Il rischio che i posti Champions si riducano comincia a preoccupare il presidente del Napoli





Cronaca21 Dicembre 2020Corriere dello SportIl rischio che i posti Champions si riducano comincia a preoccupare il presidente del Napoli La seconda sconfitta consecutiva, la quarta (in campo) ha spinto Aurelio De Laurentiis ad intervenire e in maniera decisa: Napoli immediatamente in ritiro, da oggi, per tentare di analizzare l'inaspettata prestazione dell'Olimpico di Roma e un 2-0 che la Lazio ha imposto senza trovare resistenza in una squadra opaca, quasi invisibile. E' il momento peggiore della gestione Gattuso, il punto tecnicamente più basso, toccato con una gara priva di mordente ma anche di idee che hanno suggerito a De Laurentiis di irrompere per imprimere una sterzata ad un gruppo apparso spento. Il Napoli è già lontanissimo dal Milan (che ha invece otto punti di vantaggio), ma anche dall'Inter (dal quale sta a meno sette): il rischio che i posti Champions si riducano comincia a preoccupare De Laurentiis.



Il comunicato del Napoli

Il club partenopeo ha pubblicato sulle proprie pagine social il comunicato che annuncia il ritiro: "Si comunica che, dopo l'allenamento di lunedì pomeriggio al Training Center, la squadra andrà in ritiro fino alla partita contro il Torino". La squadra alloggerà all'hotel Britannique a Napoli.