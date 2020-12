Trauma alla gamba sinistra per Hirving Lozano

Cronaca 20 Dicembre 2020 Fonte: Calciomercato



L'esterno d'attacco messicano ha preso un brutto colpo durante la gara con la Lazio ed è uscito





Cronaca20 Dicembre 2020CalciomercatoL'esterno d'attacco messicano ha preso un brutto colpo durante la gara con la Lazio ed è uscito







Durante la partita tra Lazio e Napoli, intorno al 71′ si è fatto male Hirving Lozano tra le fila dei partenopei. L'esterno d'attacco messicano ha avuto un problema alla gamba sinistra. Nonostante l'intervento dello staff medico, Lozano è stato sostituito da Gattuso. Al suo posto, infatti, è entrato Kevin Malcuit. Altra tegola per Gattuso, che già in questa partita ha dovuto fare a meno di Kalidou Koulibaly. Il messicano è stato trasportato via col ghiaccio sulla gamba. Nel Napoli sono infortunati anche Dries Mertens e Victor Osimhen.