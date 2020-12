Giuntoli: "A gennaio non ci saranno arrivi"

"Spero in un paio di uscite, in entrata credo nulla. Siamo contenti della rosa. Oltre Milik anche Llorente? Può essere"





Interviste20 Dicembre 2020Sky"Spero in un paio di uscite, in entrata credo nulla. Siamo contenti della rosa. Oltre Milik anche Llorente? Può essere" l mercato di gennaio si avvicina e, oltre a possibili occasioni per rinforzare la propria squadra, molti club proveranno a sfoltire le rose. In casa Napoli c'è da risolvere soprattutto la questione Milik. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ne ha parlato a Sky Sport, tra le altre cose, prima del posticipo contro la Lazio: "Via a gennaio? Il mercato è sempre un punto di domanda per tutti. Crediamo che Milik possa far comodo a tante, siamo convinti però che alla fine troveremo una soluzione. Credo – ha proseguito – che voglia andare a giocare per essere pronto per l'Europeo. Questa è la sua volontà". E per il Napoli, nel mercato di gennaio cosa accadrà? "Spero in un paio di uscite, in entrata credo nulla. Siamo contenti della rosa. L'altro sarà Llorente? Può essere". Sempre sui possibili movimenti di mercato. Alla domanda su Maksimovic, in scadenza a fine stagione: "Non credo vada via nessuno, nonostante ci siano due giocatori come Hysaj e Maksimovic in scadenza. Questa è la nostra volontà e i nostri punti fermi li conoscono molto bene. Per adesso non c'è accordo, vediamo. È una porta aperta”.



La sconfitta contro l'Inter e il recupero di Osimhen

Inevitabile poi tornare sulla sconfitta di San Siro contro l'Inter: “C'è rabbia ma c'è anche consapevolezza di aver raggiunto un grande livello, da una parte siamo dispiaciuti, si va avanti in maniera serena”. E sull'attaccante nigeriano Osimhen fermo dopo l'infortunio subito in nazionale: “Non è ancora in perfette condizioni, speriamo lo sia per l'anno nuovo. Il nostro augurio è quello di riaverlo a gennaio”. Quando potrà rientrare? “Questo lo dirà strada facendo il campo, nel senso che noi lo aspettiamo per i primi di gennaio, vediamo in che condizioni sarà quando rientrerà nel gruppo”.



