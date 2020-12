Mertens: "Potevo fare meglio stasera"

Il Napoli riesce a strappare il pari contro l'AZ Alkmaar. Merito della rete siglata dall'attaccante azzurro Dries Mertens. Queste le sue parole a Sky Sport: “Mi trovo bene. Potevo fare meglio stasera perché ho sbagliato un'altra palla gol. Sul 2-0 sarebbe stata un'altra partita. Gattuso si arrabbia perché anche oggi abbiamo avuto le occasioni e non siamo riusciti a segnare. Il mister deve capire che lo stiamo seguendo. Stiamo lavorando bene, seguendo le indicazioni di Gattuso. Stiamo cercando di capire come giocare, cambiando il modulo. Ci sono giocatori nuovi. Abbiamo giocato bene contro Milan e Roma. In Europa League siamo primi nel girone, vediamo dove possiamo arrivare. Dobbiamo fare come ci chiede il mister: provare a vincere tutte le partite. Giochiamo un calcio che mi piace. Quando non abbiamo la palla andiamo in difficoltà”.