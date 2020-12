Qualificazione si deciderà nell'ultima giornata

Al Napoli contro la Real Sociedad basterà anche un pareggio per qualificarsi ai sedicesimi





Il doppio pari andato in scena nel Girone F non cambia le cose in classifica ma mette in discesa le cose per il Napoli: alla squadra di Gattuso, che giocherà l'ultima in casa contro la Real Sociedad tra una settimana, basterà anche un pareggio per qualificarsi ai sedicesimi, ma metterebbe a rischio il suo ruolo da primatista nel girone europeo: per avere la certezza del primo posto dovrà infatti vincere senza pensare agli altri risultati.



Tutto dipenderà infatti anche dall'altra gara tra Rijeka e AZ Alkmaar. I croati, nel frattempo, hanno conquistato questa sera in Spagna il primo punto della loro avventura europea: due volte in vantaggio, la squadra si è fatta recuperare due volte dai padroni di casa con le reti di Jon Bautista e poi Monreal. Il Napoli, dunque, si qualificherà ai sedicesimi di Europa League se vince o pareggia con gli spagnoli, ma anche se perde e contemporaneamente l'AZ non vince in Croazia.



LA CLASSIFICA

Napoli 10

Real Sociedad 8

AZ Alkmaar 8

Rijeka 1