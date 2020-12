Il Napoli non va oltre l'1-1 con l'AZ

Cronaca 3 Dicembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Gli azzurri pareggiano in Olanda: a Mertens risponde Martins Indi. Ospina super, para un rigore a Koopmeiners





Manca ancora un punto al Napoli per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League. Il pareggio in casa dell'Az Alkmaar rinvia il discorso alla prossima settimana, quando allo stadio Maradona arriverà la Real Sociedad, incredibilmente fermata in casa sul pareggio dal Rijeka. Gattuso resta primo nel girone con due punti di vantaggio sugli spagnoli e sugli olandesi: con un punto all'ultima giornata ha la certezza di passare, per il primo posto invece dovrà vincere oppure pareggiare e sperare che l'Az non batta i croati.





E' stata una partita difficile per Gattuso, giocata contro un Az completamente diverso rispetto all'andata. La scelta di confermare il centrocampo a tre, con Zielinski a oscillare fra le linee, ha dato solidità agli azzurri, per lunghi tratti costretti a subire la veemenza degli olandesi, bravi tecnicamente e capaci di giocare a ritmi altissimi. Mertens ha colpito alla prima azione (preciso assist di Di Lorenzo sul filo del fuorigioco) ma non è bastato al Napoli per portare a casa i tre punti. Anche perché poi è mancata precisione nelle altre numerose occasioni create: lo stesso Mertens ha fallito il raddoppio un paio di volte, mentre Di Lorenzo è stato sfortunato di testa. Ad alzare un muro dietro è stato invece Ospina, decisivo in almeno tre occasioni (in avvio su Gudmundsson, poi su Aboukhal e infine su Koopmainers, ipnotizzato dal dischetto). Prima del rigore parato a metà ripresa, però, il portiere colombiano è stato però beffato in mischia su calcio d'angolo da Martins Indi, abile a correggere da meno di un metro.



Gattuso ha provato a cambiare faccia alla squadra nella mezzora finale, con Elmas, Demme, Mario Rui, Lozano e Petagna ma è stato costretto a soffrire fino all'ultimo la pressione dell'Az, alla disperata ricerca della vittoria. Ospina non ha corso gravi pericoli, mentre le due più ghiotte opportunità per vincere sono capitate a Petagna, che incredibilmente ha messo prima fuori di testa e poi di piede. Per la qualificazione è tutto rimandato di una settimana, si deciderà tutto al Maradona con la Real Sociedad.



