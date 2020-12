Voci dal Forum: A pallonate



Cronaca3 Dicembre 2020Forum SoloNapoli - Dario

In Olanda il Napoli, pur essendo passato in vantaggio all'ottavo, avendo in tal modo la possibilità d'impostare la partita come meglio credeva, non è andato oltre il pari, e gli è andata anche di lusso. Ora è costretto a giocarsi la qualificazione contro il Real Sociedad la settimana prossima. C'è la possibilità che tre squadre arrivino allo stesso punteggio e i calcoli, a mio parere, non favoriscono il Napoli. Morale della favola: al Napoli non resta che vincere e non sarà per nulla facile. Per quanto riguarda la partita odierna, direi primo tempo, tutto sommato, accettabile, ma il secondo decisamente da incubo. Sant'Ospina, parando un rigore, ha consentito di non perdere. Nei primi venti minuti del secondo tempo, gli olandesi, apparsi nettamente superiori da un punto di vista atletico e tattico, ci hanno presi letteralmente a pallonate, pervenendo prima al meritato pareggio e poi fallendo, paratona di Ospina, il rigore. Gattuso è apparso in totale confusione. Ha operato cambi che hanno squilibrato pericolosamente la squadra, lasciando in campo due pesi morti, vale a dire Ciro e Insigne. Un pizzico di lucidità l'ha aiutato, quando ha lasciato entrare Demme al posto di Ciro. Da quel momento, gli olandesi sono stati meno pericolosi e il Napoli ha avuto perfino qualche buona occasione per fare bottino pieno. Insigne è stato inspiegabilmente in campo per tutta la partita.

Risultato finale: AZ - Napoli 1 - 1. Mertens il marcatore per il Napoli.

Migiore in campo è stato Ospina. Peggiori: Di Lorenzo, al quale va spiegato che è soprattutto un terzino e che deve limitare e di molto le sue scorribande senza senso; Insigne, del quale non riesco a capire perché deve restare sempre in campo, perfino quando è praticamente nullo come oggi; Ciro, che è da un po', nonostante il gol, che sul campo fa solo tarantelle. Il peggiore in assoluto, ad ogni modo, è stato Gattuso, sul quale comincio ad avere seri e fondati dubbi.

Domenica si va a Crotone. Si vada con umiltà e rispetto e non si parli di scudetto e di quant'altro. La strada è lunga e c'è molto da lavorare, ma con intelligenza. Il Napoli, al momento, nom ha un gioco.