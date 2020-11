Voci dal Forum: Al Maradona di Napoli



Cronaca 29 Novembre 2020 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Roma letteralmente annientata e vittoria dedicata, inutile dirlo, al grandissimo e immortale D10S





Prima di analizzare la partita, mi va di sottolineare una cosa: oggi, dopo tanto tempo, ho rivisto una partita, nello specifico quela odierna del Napoli, su RAI International, telecronista un certo Rimedio. Bene, non ho mai sentito una telecronaca così faziosa, così indecente. Il telecronista si affannava a trovare sempre appigli per la Roma, riducendo infine la vittoria del Napoli alla pochezza della Roma. Per quanto mi riguarda, da oggi RAI International non esiste più.

Parliamo ora della partita. Contro la Roma è ritornato il sale in zucca e quella squadra garibaldina e squilibrata non si è vista proprio. Difesa ben protetta dal moto perpetuo Demme e da quell'immenso talento che è Zielinski. La Roma era partita spavalda, ma ben presto si è dovuta arrendere alla netta superiorità del Napoli, che è stata costante ed evidente per tutta la gara. Dopo i primi venti minuti, il Napoli ha preso le misure e ha fatto il bello e cattivo tempo, mettendo in evidenza un grandissimo Demme, un ispirato Zielinski, un pericolosissimo Lozano, un utilissimo Insigne e una difesa finalmente sicura. Il Napoli è passato in vantaggio con una punizione di Insigne, battuta in modo ottimale, ma che ha trovato anche la complicità del portiere avversario, apparso impreparato e dormiente. Da quel momento, ovverosia dal gol di Insigne, non c'è stata più partita. Nel secondo tempo gli azzurri hanno raddoppiato con Fabian, triplicato con Ciro e portato il bottino a quattro con Politano. Roma letteralmente annientata e vittoria dedicata, inutile dirlo, al grandissimo e immortale D10S.

Al Maradona di Napoli, Napoli - Roma 4-0.

Tutta la difesa ha giocato benissimo con Manolas su tutti. Demme? Sarà difficile per Gattuso togliere questo Demme. Oggi il ragazzo è stato strepitoso. Troppi errori di Fabian. Salva la sua prestazione solo per il gol. Lozano si è impeganto tantissimo e ha offerto una prestazione più che buona. Ciro anche oggi ha sprecato troppo. Zielinski per gli avversari, se in condizione, è un pericolo costante. Oggi si è reso autore di spunti davvero poderosi. Insigne ha giocato da capitano. Speriamo continui così. Bene chi è entrato a partita in corso.

Sono tre punti preziosi, perché dovrebbero dare fiducia e convinzione. E si abbia fiducia e convinzione, perché questo campionato è senza proprietari.

Per chiudere, un applauso a Meret, che è apparso sicuro e autoritario. Speriamo sia finito questo inutile avvicendamento dei portieri-