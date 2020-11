Dzeko: "Il Napoli ha meritato"

Interviste29 Novembre 2020Forzaroma"Dobbiamo dimenticare in fretta questa serata. Abbiamo perso troppi palloni e fatto troppi errori" Alla Roma di questa sera è mancato tutto. Anche Edin Dzeko, che rientrava dopo il Covid e non è riuscito a dare il suo contributo. Le sue parole nel postpartita.



La Roma peggiore degli ultimi mesi. E' stata mancanza di coraggio?

Sicuramente non è stata la nostra serata. Non abbiamo fatto bene, dobbiamo sapere questo. Dobbiamo dimenticare in fretta questa serata così se capiamo bene subito cosa abbiamo sbagliato andrà bene. Ora non siamo i peggiori al mondo, dobbiamo svegliarci perché il campionato ancora lungo. Dobbiamo capirlo in fretta.



Hai un'idea diversa della dimensione della Roma in questo campionato?

Fino a oggi abbiamo fatto abbastanza bene, a parte la partita con il Verona. Oggi non siamo stati noi dal primo minuto. Abbiamo perso troppi palloni, fatto fatica, troppi errori. Serve svegliarci il prima possibile per tornare ad essere quelli di prima.



Vi manca qualcosa contro le grandi?

Si dice che non vinciamo contro le grandi. Il Milan le grandi le ha battute ma noi abbiamo pareggiato. Con la Juve meritavamo di più di quel pareggio, oggi invece il Napoli ha meritato. Speriamo però di migliorare anche in questo.



