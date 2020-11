Napoli-Roma: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al San Paolo





Meret 6 - La Roma è inoperosa nel primo tempo, nella ripresa un blando tentativo di Dzeko.



Di Lorenzo 6,5 - Poco coinvolto nella prima mezz'ora, il gioco si svolge dall'altro lato. Mkhitaryan non è semplice da affrontare, entra in ritardo per il giallo ma non traballa. Anzi, rilancia e nel finale entra nell'azione del 3-0.



Manolas 7 - Non ha particolari compiti di costruzione, ma tocca una marea di palloni e difensivamente è attentissimo.



Koulibaly 6,5 - Ritrova Dzeko con il quale spesso ha battagliato e sofferto, ma stavolta lo domina. In fase di possesso spesso e volentieri è suo il primo lancio, difensivamente fa ottima guardia col compagno di reparto.



Mario Rui 6,5 - Spinge contro Karsdorp sulla fascia, arrivando anche al cross inserendosi con caparbietà. Non ha paura di giocarla anche di fino, col tacco. Devia una conclusone di Carles Perez.



Demme 7 - Si ritrova un nugolo di maglie giallorosse davanti, ma aiuta a fare da frangiflutti davanti ai centrali. Risolve al 50' un contropiede avversario, mettendoci la schiena. Ottima prestazione. (Dall'83' Lobotka SV - Si fa vedere nell'azione del poker)



Fabian 6,5 - Deve velocizzare sin da subito il tocco, altrimenti rischia di essere pressato: ne sbaglia uno comodo al 4' nel corridoio per Insigne. Meno in luce di Zielinski, ma concreto altroché. Intelligente il suggerimento per Mertens ad inizio ripresa, quando si rende conto di essere troppo avanti rispetto al pallone. Chirurgico il sinistro nell'angolino per il raddoppio.



Lozano 6,5 - Può spingere sulla profondità e sui tagli nei confronti di Spinazzola, ci prova quando ne ha la possibilità e l'efficacia c'è eccome. Però si divora il 2-0 al 49', tira in porta e non si accorge di Zielinski solo a porta vuota. (Dal 67' Politano 6,5 - Ex del match, ficcante quando c'è da pressare gli avversari. Strepitoso il gol del 4-0)



Zielinski 6,5 - Confermato alle spalle della punta come col Rijeka, i giallorossi gli lasciano meno spazi dei croati ma il cambio di passo si avverte. Debole al tiro quando ne ha l'opportunità al 20', ma ottimo il filtrante per Mertens. Quando ha lo spazio davanti, e chi lo ferma più? (Dal 78' Elmas SV)



Insigne 7 - Per un napoletano non è facile giocare dopo la scomparsa di Maradona, farlo da capitano comporta una pressione in più: risponde presente con una punizione pazzesca che Diego Armando Maradona sicuramente avrà gradito. Poi tanti tocchi di classe, a partire dall'assist per il 2-0.



Mertens 6,5 - Il bottino precedente con la Roma parla di cinque gol in sette partite, Cristante non è un centrale difensivo ma ci mette il fisico. Quando ha spazio, accelera e costringe Ibanez al giallo. Mirante gli nega il 2-0, e gli regala il 3-0. (Dall'83' Petagna SV)



Gattuso 7 - La Roma non è il Rijeka, perciò la prestazione mira ad essere più efficiente: i giallorossi si addensano per bloccare le vie centrali, gli azzurri provano a sfondare in diagonale e sfruttando gli inserimenti tra le linee. La Roma col passare dei minuti concede spazi, è da uno di questi che arriva la punizione del vantaggio e nel finale di primo tempo ci sarebbe anche la chance del raddoppio. Al netto dello schema, che sia 4-3-3 o 4-2-3-1, si avverte la compattezza della squadra dal punto di vista difensivo ed uno dei segreti è avere un centrocampista in più. La Roma si rende pericolosa quando supera la prima pressione azzurra, ma poi si scopre e soffre terribilmente le accelerazioni palla al piede degli azzurri: da una di queste arriva il 2-0. Poi i suoi dilagano, Fonseca non ci capisce niente.

(claudio russo)