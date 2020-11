Gattuso: "Abbiamo fatto una grande partita"

Interviste 29 Novembre 2020 Fonte: SSC Napoli



"Ci siamo dati tutti una mano perché la gara non è stata affatto semplice nonostante il risultato"





Interviste29 Novembre 2020SSC Napoli"Ci siamo dati tutti una mano perché la gara non è stata affatto semplice nonostante il risultato" Gennaro Gattuso entusiasta dopo il netto successo sulla Roma: "Stasera ho visto una squadra organizzata che ha giocato con intensità e carattere. Quando i ragazzi interpretano le partite in questo modo, allora mettiamo in mostra le nostre qualità"



"Mi è piaciuto anche l'atteggiamento agonistico, saper soffrire nei momenti chiave e riuscire ad avere la mentalità giusta per noi è fondamentale".



"Ci siamo dati tutti una mano perché la gara non è stata affatto semplice nonostante il risultato. Questa è la squadra che voglio. Quando mi arrabbio, i miei ragazzi sanno cosa intendo e sanno che ho grande considerazione della forza del gruppo".



"Non si può essere sempre al cento per cento, ma bisogna saper sopperire con la giusta determinazione a con l'attenzione massima. Su 12 partite giocate ne abbiamo vinte 9 e perse 3. Non so cosa ci si attenda da noi, ma so che questo gruppo sta facendo cose importanti"



"Purtroppo in classifica abbiamo un punto in meno per la penalizzazione, ma io lo considero un punto conquistato sul campo, perché noi eravamo sul pullman il sabato prima di Juventus-Napoli..."



