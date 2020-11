Voci dal Forum: Scafatese



A dire il vero, letta la formazione decisa da Gattuso, mi sono messo le mani nei capelli: uno squilibrio totale e attacco senza centimetri. Il risultato finale, come temevo, ha dato ragione al Milan, che ha portato via i tre punti senza rubare nulla, sfoderando un Ibrahimovic spaziale. A proposito di Ibrahimovic, sono questi i fenomeni, quelli veri, quelli che da soli cambiano le squadre e decidono i risultati. Chissà se De Laurentiis avrà capito la lezione. Dubito! La stampa partenopea per tutta questa settimana non ha fatto altro che tessere le lodi ad Insigne, definendolo fenomeno e qualcuno avanzando pure la sciagurata idea di consegnargli la maglia di Diego. Follia pura! Ci si è dimenticati che le prestazioni della nazionale italiana e di Insigne sono state contro squadre che, con tutto il rispetto e parafrasando il grande Totò, possono essere paragonate alla Scafatese. Insigne è quello visto oggi: un discreto giocatorino che non toglie e non mette e con tanta buona volontà, nient'altro. La famosa catena sinistra di sarriana memoria era forte sorattutto per Marek e Ghoulam. Punto.

Passiamo brevemente alla partita. Gattuso riporta finalmente Meret in porta. Manolas e K2 centrali. Terzini, Mario Rui e Di Lorenzo. Baka e Fabian a centrocampo. In avanti Lozano, Mertens, Politano e Insigne. Tutti e quattro forse arrivano a quattro metri. Sin dalle prime battute il Milan si è impossessato del centrocampo, facendo, in tal modo, il bello e cattivo tempo. Al 20° passava con Ibrahimovic, che deviava di testa magistralmente in porta. Incolpevole Meret. Il Napoli ha tentato una reazione, ma producendo ben poco. Il primo tempo si è chiuso con il Napoli meritatamente in svantaggio. Si attendeva qualche cambiamento nel secondo tempo, invece niente, stessi uomini. Evidentemente il sonno avrà preso Gattuso in panchina, non consentendogli di vedere. D'un tratto, poi, ha tolto Lozano. Perché Lozano? È difficile da capire. Intanto il Milan, su azione di contropiede, segna ancora con Ibra. Ci sta, tanto il fenomeno, il fuoriclasse sta solo nella squadra del diavolo. Reazione stizzosa del Napoli e Mertens accorcia. Tutto qui. Sul finire il Milan segna ancora. Il risultato finale è di 3-1 per il Milan. C'è da dire che a quattro minuti dalla fine del 95°, Gattuso ha mandato in campo Elmas. Roba da matti!

Peggiori e migliori? Lasciamo perdere.

Si voli basso, perché sarà faticoso raggiungere il quarto posto di questo passo. Ci si vesta di umiltà, a cominciare dalla stampa partenopea. Un'ultima cosa. Voglio sperare che, vedendo Ibrahimovic, chi di dovere abbia capito cos'è un fuoriclasse, un fenomeno vero. Le prestazioni, sempre con tutto il rispetto, contro squadre che possono essere paragonate alla Scafatese, non fanno testo, illudono soltanto. Chiudiamola qui.