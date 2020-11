Politano: "Proveremo a fare il nostro gioco"

Interviste22 Novembre 2020Sky"Ci dispiace per l'assenza di Victor, dovremo essere bravi a non farlo rimpiangere" Matteo Politano, giocatore azzurro, ha parlato a ‘Sky Sport' prima di Napoli-Milan: "Non è sfida Scudetto ma è molto importante, sarà una bellissima partita e ci teniamo a fare bene. Ci dispiace per l'assenza di Victor, dovremo essere bravi a non farlo rimpiangere, proveremo a fare il nostro gioco. Il mister ha fatto la storia del Milan e per lui è una partita speciale"