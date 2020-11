Giuntoli: "Ibra? Se ne parlò quando c'era Ancelotti"

Interviste22 Novembre 2020Sky"Non si può parlare di gara Scudetto ma per noi è un esame per capire di che pasta siamo fatti" Il DS del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a 'Sky Sport' prima di Napoli-Milan: "Bakayoko? Rino ha un rapporto forte con la squadra e usa i suoi modi, quando ne abbiamo parlato lo stesso Gattuso ci ha parlato molto bene del ragazzo e quando si è presentata questa opportunità siamo riusciti a portarlo qui. Milik? Pensiamo che a gennaio il mercato sarà il mercato degli attaccanti e noi abbiamo una carta in mano".



