UFFICIALE: Allan all'Everton

Mercato 5 Settembre 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Il Napoli, tramite un comunicato sul proprio sito web, ha annunciato "la cessione a titolo definitivo del giocatore Marques Allan all'Everton". Il giocatore, a quanto si apprende dal sito del club inglese, "ha firmato un contratto triennale fino alla fine di giugno 2023". Il brasiliano, che ritrova Carlo Ancelotti (con lui sulla panchina del Napoli è sceso in campo 61 volte), ha parlato così a Evertontv: "È un vero piacere firmare per l'Everton. Sono immensamente felice di essere qui. Spero, come ho fatto in tutta la mia carriera, di contribuire con le mie prestazioni insieme ai miei compagni di squadra e di fare delle belle partite, delle grandi prestazioni e di vincere cose importanti. È un club con una ricca storia in Premier League, ha vere ambizioni e poi c'è il professor Ancelotti. Ha fatto tutto il possibile per portarmi qui. Tra importanza del club e nome dell'allenatore, non ci pensi due volte prima di venire all'Everton".