Allan all'Everton

Mercato 29 Agosto 2020 Fonte: Corriere dello Sport



Il club inglese, allenato da Ancelotti, ha battuto la concorrenza di Borussia Dortmund e Atletico Madrid





Mercato29 Agosto 2020Corriere dello SportIl club inglese, allenato da Ancelotti, ha battuto la concorrenza di Borussia Dortmund e Atletico Madrid Dopo 5 stagioni, Allan si appresta a lasciare il Napoli: il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo per la cessione del centrocampista brasiliano all'Everton a titolo definitivo per 25 milioni di euro più 3 di bonus. In Premier League, Allan ritroverà Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato per un anno e mezzo proprio a Napoli tra il 2018 e il 2019 prima dell'esonero in favore dell'attuale allenatore Gennaro Gattuso. L'ormai ex numero 5 azzurro lascia l'Italia dopo 8 anni: arrivato nell'estate 2012 all'Udinese, prima di trasferirsi a Napoli e diventare uno dei punti fermi della squadra con un totale di 209 presenze e 9 gol.



L'Everton ha battuto la concorrenza di Borussia Dortmund e Atletico Madrid per assicurarsi Allan, un calciatore per il quale il Napoli soltanto un anno fa aveva rinunciato a 60 milioni di euro. Allora fu il Paris Saint-Germain a offrire quella cifra per il centrocampista brasiliano, che oggi lascia l'Italia per un prezzo decisamente inferiore. Frutto anche di una stagione non all'altezza delle aspettative, con il calciatore che, soprattutto durante la gestione Gattuso, è stato spesso impiegato a partita in corso. Allan lascia comunque il Napoli con la conquista della Coppa Italia, unico trofeo vinto durante la sua esperienza italiana.



Dopo 5 stagioni, Allan si appresta a lasciare il Napoli: il club azzurro ha infatti raggiunto un accordo per la cessione del centrocampista brasiliano all'Everton a titolo definitivo per 25 milioni di euro più 3 di bonus. In Premier League, Allan ritroverà Carlo Ancelotti, che lo ha già allenato per un anno e mezzo proprio a Napoli tra il 2018 e il 2019 prima dell'esonero in favore dell'attuale allenatore Gennaro Gattuso. L'ormai ex numero 5 azzurro lascia l'Italia dopo 8 anni: arrivato nell'estate 2012 all'Udinese, prima di trasferirsi a Napoli e diventare uno dei punti fermi della squadra con un totale di 209 presenze e 9 gol.L'Everton ha battuto la concorrenza di Borussia Dortmund e Atletico Madrid per assicurarsi Allan, un calciatore per il quale il Napoli soltanto un anno fa aveva rinunciato a 60 milioni di euro. Allora fu il Paris Saint-Germain a offrire quella cifra per il centrocampista brasiliano, che oggi lascia l'Italia per un prezzo decisamente inferiore. Frutto anche di una stagione non all'altezza delle aspettative, con il calciatore che, soprattutto durante la gestione Gattuso, è stato spesso impiegato a partita in corso. Allan lascia comunque il Napoli con la conquista della Coppa Italia, unico trofeo vinto durante la sua esperienza italiana.