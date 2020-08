Dopo la partenza di Allan, ecco chi potrebbe arrivare

Mercato29 Agosto 2020SkyPotrebbe non essere acquistato un centrocampista centrale, privilegiando l'arrivo di un giocatore più offensivo Ceduto Allan, il Napoli comincia a valutare le alternative per rimpiazzare il centrocampista brasiliano. Nei prossimi giorni la dirigenza azzurra deciderà come muoversi, anche in base alle scelte tattiche di Gattuso in vista della prossima stagione. Se l'allenatore decidesse di giocare prevalentemente con un 4-2-3-1, potrebbe non essere acquistato un centrocampista centrale, privilegiando l'arrivo di un giocatore più offensivo: in questo caso il nome in cima alla lista dei desideri di Giuntoli è quello di Jeremie Boga. Sull'esterno d'attacco del Sassuolo c'è però anche l'interessamento dell'Atalanta, con il club neroverde che richiede una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Sul fronte offensivo rimane in piedi anche la trattativa con la Roma per Cengiz Under, nella quale potrebbe essere inserito anche Arkadiusz Milik: ancora da trovare però l'accordo sul conguaglio economico, con il Napoli che chiede 20 milioni di euro per l'attaccante polacco oltre al cartellino di Under, mentre la Roma ne offre 10. Qualora Gattuso decidesse invece di giocare stabilmente con un 4-3-3, allora il Napoli potrebbe decidere di sostituire Allan con un calciatore dalle caratteristiche simili al brasiliano: tra i nomi tenuti sotto osservazione dalla dirigenza azzurra ci sono Jordan Veretout e Dominik Szoboszlai. Per il centrocampista ungherese, da tempo nel mirino del Napoli, potrebbero essere riavviati i contatti con il Salisburgo, proprietario del cartellino.