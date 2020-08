In due si contendono Allan

Il Borussia Dortmund piomba su Allan. C'è anche il club tedesco sulle tracce del centrocampista del Napoli, già monitorato dall'Atletico Madrid. Allan, in azzurro dal 2015 (33 presenze e 2 gol in stagione), è in scadenza nel 2023 ma il suo futuro potrebbe essere presto lontano da Napoli. Prima di avviare una trattativa con il club di De Laurentiis, il Borussia Dortmund dovrà però cedere un giocatore nello stesso reparto di Allan. Se poi ci sarà il via libera, i gialloneri non sono comunque disposti a trattare il centrocampista alle condizioni del Napoli, che vuole 40 milioni: il Borussia ha intenzione di mantenersi attorno ai 25 milioni più bonus.