Cronaca12 Luglio 2020Forum SoloNapoli - DarioOrmai, diciamocelo, questo campionato, checché ne dica qualcuno, non ha più nulla da raccontare Oggi gli azzurri erano in vena di regali e, infatti, hanno regalato il pareggio ai rossoneri. Ad ogni modo, è stata una buona prestazione, che ha avuto il solo scopo di avvicinare e preparare i ragazzi al grande evento, la partita con il Barcellona. Ormai, diciamocelo, questo campionato, checché ne dica qualcuno, non ha più nulla da raccontare, almeno per quanto ci riguarda. Soffermandomi brevemente sui singoli , dico che Ospina è stato inoperoso, Di Lorenzo in netta riprea, più che bene Marittiello, K2 sui suoi alti livelli, Maksi con molta personalità e qualche errore, Lobo ancora in ascesa, Calleti sempre prezioso, ma non più quel Calleti, Fabian benino, Ciro è Ciro e non si discute, Zielinski con qualche errorino, Insigne prezioso in fase difensiva, e mi fermo qui. Muovo una velata accusa al buon Ringhio: sul 2 - 1 in nostro favore, avrei dato spazio a Lozano per sfruttarne la velocità . Tutto qui.

Per la cronaca: Napoli - Milan 2 -2. Marcatori per il Napoli: Ciro e Di Lorenzo