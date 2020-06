Di Biagio: "Il Napoli è tra le squadre più in forma"

27 Giugno 2020 Fonte: Corriere dello Sport



"La speranza è di vedere una Spal più coraggiosa e più offensiva che crei qualcosa di più nella metà campo avversaria"





Interviste27 Giugno 2020Corriere dello Sport"La speranza è di vedere una Spal più coraggiosa e più offensiva che crei qualcosa di più nella metà campo avversaria" “Mi aspetto una squadra in crescita, soprattutto dal punto di vista fisico della fluidità di gioco, che è venuta a mancare nella gara con il Cagliari". Lo ha dichiarato il tecnico della Spal, Luigi Di Biagio, in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Napoli: "La speranza è di vedere una Spal più coraggiosa e più offensiva che crei qualcosa di più nella metà campo avversaria. Parlo soprattutto di atteggiamento, ma questo non esclude nessun tipo di soluzione di formazione. Certamente ci saranno dei cambi Questo è obbligatorio. Abbiamo avuto diversi acciacchi. Confermo i cambi, nonostante abbiamo avuto più tempo per recuperare, ma nel quotidiano mi rendo conto che qualcuno non ha recuperato e qualcuno non è ancora pronto. A volte non è così scontata una formazione che fino a due giorni prima l'allenatore ha nella testa".



Verso il Napoli

"A me piacerebbe giocare sempre all'attacco ed essere protagonisti della gara. Il Napoli è una delle squadre più in forma, dovremo fare un'ottima fase difensiva e colpirli nei momenti in cui potrebbero soffrire. Il modo di affrontare la gara lo abbiamo chiaro, poi andrà dimostrato coi fatti. Ho detto ai ragazzi che devono essere più responsabili e rendersi conto di cosa si stanno giocando, A volte mi sembra non si capisca che siamo in una situazione drammatica calcisticamente parlando. E quindi non va lasciato nulla al caso. I ragazzi devono capire cosa ci stiamo giocando. Loro devono essere più grandi in questo, secondo me lo vedremo presto ma il tempo a disposizione è poco. Valdifiori sta recuperando. Reca e Fares li farei giocare sempre per la loro forza fisica e non a caso quando sono entrati hanno fatto bene ma non sono al top della condizione"".



