Napoli-Spal: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria al San Paolo





Meret 6 – Non può nulla sul gol di Petagna, che lo fredda da metri zero. Per il resto gestisce con relativa tranquillità la sfida contro la sua ex squadra.



Hysaj 6,5 – Molto propositivo in avanti, si sovrappone bene con Callejon e dà una mano alla manovra offensiva. Una buona gara.



Maksimovic 6,5 – Dei due centrali è quello più sicuro di sé, si vede che è decisamente più in condizione. Non è esattamente una passeggiata come sembrerebbe, ma il suo lo fa senza problemi.



Koulibaly 6 – Bruciato da Petagna in occasione del pareggio spallino, gioca una gara in controllo della situazione ma qualche amnesia la palesa ancora. Era diffidato, per questo la sostituzione nel finale con un Manolas non al meglio. Dal 35′ st Manolas sv



Mario Rui 6 – Meno propositivo del solito, sicuramente in appoggio potrebbe fare qualcosa in più, ma dalla sua parte resta molto concentrato e ci sono pochi problemi difensivi. Dal 35′ st Ghoulam sv



Fabian 7 – Quando è così ispirato è da spellarsi le mani. Palla fantascientifica nello spazio per l'1-0 di Mertens, cross parabolico per la testa di Younes, che deve solo appoggiarla dentro. Una delizia per gli occhi, un calciatore sopraffino.



Lobotka 6,5 – Sicuramente è meno in condizione di Demme, viene da un infortunio e si vede, ma il suo lo fa senza patemi, e vista la situazione va benissimo anche così.



Elmas 6,5 – Serve uno splendido assist a Callejon per il 2-1, corre tanto e dialoga spesso e volentieri con Insigne, col quale crea un asse molto interessante. Da tenere d'occhio.



Callejon 6,5 – Sembrava dovesse essere la sua ultima partita in azzurro e invece proseguirà almeno fino ad agosto. Il gol, che quest'anno non è stato frequentissimo (è il terzo in campionato, ndr), è il modo migliore per festeggiare la riconferma. Dal 32′ st Younes 7 – Ingresso esplosivo. Il (bel) gol, ma non solo quello: è tornato dal post lockdown con la voglia di spaccare il mondo e sarà una bella arma a disposizione di Gattuso.



Mertens 6,5 – Non delude mai, colpisce alla prima occasione buona con un tocco sotto che denota anche la sua ben nota classe, oltre all'ormai conclamata freddezza sotto porta. Aveva servito anche l'assist per il 3-1 ad Insigne, ma un lieve fuorigioco gli impedisce di esultare di nuovo. Dal 19′ st Milik 6 – Sgomita in mezzo al campo, non trova l'occasione giusta per colpire ma di certo non demerita.



Insigne 6,5 – Il pallone proprio non vuole entrare per lui: prende in pieno un palo con un missile, una conclusione bellissima che però non lo premia. Poi la rete la trova anche, ma stavolta ci pensa il VAR. Nel complesso comunque una gran bella prestazione. Dal 19′ st Lozano 6,5 – Ha voglia, è in palla, si fa vedere e conclude a botta sicura. Sembra un'altra persona, e ora può davvero entrare in concorrenza con gli altri attaccanti.



Gattuso 6,5 – Sapeva fin troppo bene che questa sfida era pericolosissima, per il rischio di prenderla troppo sottogamba e pensare già a Bergamo. Aveva ragione, e infatti Di Biagio gli crea qualche grattacapo di troppo. Poco male: servivano i tre punti e quelli arrivano senza problemi.