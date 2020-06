Voci dal Forum: È anche quello

Cronaca28 Giugno 2020Forum SoloNapoli - DarioOggi il Napoli, per quanto riguarda il gioco, ha fatto ricordare quel Napoli.. Sì, quel Napoli Cosa può dirci la partita con la SPAL? A mio modo di vedere, quanto segue: Gattuso non è solo ringhio, è anche quello. Oggi il Napoli, per quanto riguarda il gioco, ha fatto ricordare quel Napoli Sì, quel Napoli: possesso palla continuo, scambi veloci, triangolazioni ubriacanti, conclusioni e quant'altro. Si veda il secondo gol, tanto per intenderci: serie di passaggi infinita e il tocco finale, quello che fa male. Roba, signori, da stropicciarsi gli occhi. Il risultato finale vede il Napoli vincente per tre a uno, ma il bottino poteva essere più consistente. Qualche sbavatura è dovuta, molto probabilmente, a calo di concentrazione: troppo netto il divario fra le due squadre.

Non racconterò la partita, dico solo che è stato un gradevole show per gli occhi. Mannaggia a quell'insulso e inutile calcio liquido, altrimenti ora...lasciamo perdere.

Nota lietissima è stato Insigne. A teatti, è stato inarrestabile. Bisogna risparmiargli energie, perché questo Insigne serve come il pane contro il Barcellona. Ancora bene Lozano. Continua nella sua crescita Ghoulam. Tutti gli altri più che sufficienti.

Testa ora a Bergamo. C'è un sassolino da levare dalle scarpe e c'è da riportare il finto modesto Gasperini sulla Terra.