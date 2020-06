Di Biagio: "Il Napoli è tra le migliori d'Europa"

Interviste 28 Giugno 2020 Fonte: Il Mattino



"Non sono queste le gare per fare punti. Quello di stasera è un buon test per cercare di ripartire al meglio"





Interviste28 Giugno 2020Il Mattino"Non sono queste le gare per fare punti. Quello di stasera è un buon test per cercare di ripartire al meglio" «Non mi sono dispiaciuti i miei ragazzi, ma non sono queste le gare per fare punti: Napoli tra le migliori d'Europa». Così Gigi Di Biagio fotografa la gara del San Paolo di questa sera. Una sconfitta pesante ma che non cambia sostanzialmente le cose in casa Spal.



«Abbiamo cercato con le due punte a metterli un in difficoltà. Loro hanno palleggiato molto e abbiamo sofferto. Non riuscivamo a mettere insieme quei necessari passaggi per andare nella loro metà campo» ha continuato in conferenza Di Biagio. «Ma poi quando lo abbiamo fatto, li abbiamo messi in difficoltà. Dovremmo riuscire a fare punti con il Milan. Quello di stasera è un buon test per cercare di ripartire al meglio».