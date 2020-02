Biraghi: "Non meritavamo di perdere"

"Tutto è ancora aperto comunque, abbiamo perso 1-0 e a Napoli in campionato abbiamo vinto 3-1"





Il difensore dell'Inter Cristiano Biraghi parla a Rai Sport dopo il ko contro il Napoli nella semifinale d'andata contro il Napoli: "Nel derby si spendono sempre tante energie mentali, per come è andata nel primo tempo abbiamo dovuto metterne tante nella ripresa. Non meritavamo di perdere oggi, ma siamo a metà del discorso e c'è ancora la gara di ritorno. Ci sono tante partite in cui le squadre si chiudevano e abbiamo vinto, stasera è andata così: siamo anche stati sfortunati in alcune occasioni, il Napoli si è difeso bene. Ma tutto è ancora aperto comunque, abbiamo perso 1-0 e a Napoli in campionato abbiamo vinto 3-1, quindi possiamo vincere e passare il turno. Quanto pesa l'assenza di Handanovic? Abbiamo fiducia in tutti i giocatori del gruppo e siamo felici di Padelli, abbiamo fiducia in lui. Samir è il capitano e sappiamo tutti quanto è forte, ma siamo tranquilli anche con Daniele. Mancato il guizzo? Magari potevo assistere di più gli attaccante, ma analizzerò la partita domani insieme all'allenatore e poi darò una valutazione. Bravo Gattuso a bloccare le fasce? Vero, quando le squadre si chiudono così tanto è difficile trovare spazi e mettere una palla buona, devo e dobbiamo migliorare in questo, trovare la chiave per abbattere squadre che si difendono così".