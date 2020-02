Inter-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 12 Febbraio 2020 Fonte: Calciomercato



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria a San Siro





Ospina 6,5 - Un salvataggio nel finale, qualche buon intervento nel mezzo. Dopo qualche prestazione un po' così finalmente una partita incoraggiante.



Di Lorenzo 6 - Quando c'è da lottare lotta, ma la sensazione è che rispetto all'inizio di stagione scintillante abbia perso un po' di smalto, sia in avanti che anche in copertura. Comunque riesce sempre a limitare i danni.



Manolas 7 - Un'ammonizione ingenua, qualche svarione dei suoi che fanno saltare il cuore in gola ai tifosi, ma gioca una partita quasi perfetta in marcatura su Lukaku o in copertura su Lautaro.



Maksimovic 6,5 - Anche lui in fase difensiva è difficilissimo da superare, però quando si ritrova ad impostare è davvero terrificante. Un paio di disimpegni avventurosi stavano per costare caro.



Mario Rui 6,5 - Lotta con la solita foga, si propone poco in avanti "spaventato" da Moses ma comunque in difesa si fa rispettare molto più che in altre occasioni. Una buona gara.



Fabiàn 7 - Va un po' ad intermittenza, come gli capita spesso di questi tempi, però quando gioca come sa è sopraffino, bello da vedere e stavolta anche efficace. Splendida la ripartenza orchestrata e poi conclusa con un missile da fuori. Una liberazione.



Demme 6,5 - Nel primo tempo Conte gli sguinzaglia contro mezza squadra e ne limita il potere in fase di impostazione. Eppure riesce sempre ad uscire dignitosamente da ogni situazione, sa sempre cosa fare col pallone fra i piedi anche se alcuni disimpegni sono un po' imprecisi.



Zielinski 6 - A livello di qualità è fra i più propositivi nel primo tempo, anche se poi manca la solita cattiveria sottoporta e c'è ancora un calo vistoso alla distanza. Ha giocato praticamente sempre, forse dovrebbe rifiatare un po' anche lui. Dall'81' Allan sv



Callejon 5,5 - Non è brillante come ai vecchi tempi. In avanti le sue incursioni sono un vago ricordo ma anche in fase difensiva, uno dei suoi segreti, sta lasciando un po' a desiderare. Politano può seriamente insidiarlo. Dal 77' Politano sv



Mertens 6 - Lasciato un po' solo lì davanti, si danna l'anima e cerca sempre lo spazio giusto per colpire, ma viene reso un po' efficace da tre giganti che gli sbarrano la strada. Dal 72' Milik - Fa più peso lì davanti, ma in quel momento c'è più da contenere e conservare il risultato che altro.



Elmas 6 - Mossa tattica a sorpresa da parte di Gattuso, non riesce ad incidere come dovrebbe ma dà una mano a Zielinski e Mario Rui su una laterale particolarmente insidiosa come quella di centro-destra. Non da incorniciare, ma comunque utile.



All. Gattuso 7 - Gli uomini li ha, e quando vogliono farsi valere sanno esattamente cosa fare. Altra vittoria prestigiosa contro una delle prime del campionato, adesso le ha battute tutte e tre, anche se due soltanto in coppa. Allora perché i black-out come quello col Lecce? Quando risolverà questo problema avrà in mano un giocattolo molto, molto pericoloso. Ovviamente per gli avversari.