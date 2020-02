Ospina: "È stato un successo importantissimo"

Interviste 12 Febbraio 2020 Fonte: SSC Napoli



"Il KO con il Lecce poteva toglierci fiducia e invece abbiamo reagito subito giocando compatti dall'inizio alla fine"





"E' stato un successo importantissimo". David Ospina commenta così la sfida di andata di Coppa Italia a San Siro.



"Vincere stasera ci dà grande carica in vista del ritorno, ma il discorso qualificazione resta aperto. L'Inter è una grande squadra e darà battaglia al San Paolo".



"Noi dobbiamo proseguire così, il ko con il Lecce poteva toglierci fiducia e invece abbiamo reagito subito giocando compatti dall'inizio alla fine".



"Ora bisogna pensare partita dopo partita. Abbiamo sbagliato troppe gare, ma ora dobbiamo guardare avanti e concentrarci gà per il match di Cagliari".



"Il gruppo è unito ed ha tante qualità, però dobbiamo dimostrarlo in campo proprio con prestazioni come quelle di stasera"



