Conte: "Il Napoli ha fatto una partita tattica"

Interviste12 Febbraio 2020Calciomercato"Lasciamo stare che è indietro in classifica ma è una squadra che ha battuto Juve, Lazio e Liverpool" Inter sconfitta dal Napoli a San Siro nella semifinale d'andata di Coppa Italia, il tecnico nerazzurro Antonio Conte commenta a Rai Sport al termine dell'incontro: "Il Napoli è venuto a San Siro a fare una partita difensiva, hanno chiuso tutti gli spazi e quando succede bisogna essere più veloci a trovare gli uno contro uno, cosa che potevamo fare in maniera migliore. Complimenti al Napoli che ha fatto una partita molto accorta e allo stesso tempo ha dato frutti, visto che hanno vinto la partita.



Il derby ha portato via tantissime energie, soprattutto nervose. Detto questo, oggi abbiamo fatto cinque cambi rispetto al Milan, c'era linfa nuova. Ma stiamo parlando del Napoli che ha battuto Juve, Lazio e Liverpool, ha valori importanti. Lasciamo stare che è indietro in classifica, significa che ha dei valori importanti e dietro alla Juventus ha la rosa più importante del campionato.



Il Milan ha giocato in una maniera più garibaldina, è stata una partita a tutto campo sia noi che loro e quindi c'erano spazi da una parte e dall'altra. Oggi di spazi non ce n'erano, il Napoli ha fatto una partita tattica e Gattuso è stato molto bravo a chiudere ogni spazio e a ripartire. Abbiamo avuto delle occasioni, alla fine della fiera non avremmo rubato niente se fosse finita minimo in parità.



Eriksen? E' sicuramente un giocatore che ha qualità, deve trovare un po' di intensità nel gioco perché non dimentichiamo, per sei mesi non ha giocato tantissimo al Tottenham. Si sta allenando, sta facendo bene.



Intensità? Io penso che soprattutto quando troviamo squadre così bloccate, molto chiuse nella loro metà campo, bisogna essere bravi a far girare palla più velocemente e ti aspetti qualche uno contro uno sugli esterni o dentro il campo, per creare superiorità. Oggi abbiamo trovato un Napoli molto chiuso, ma con giocatori di grande qualità. Anche il gol che hanno fatto è stato frutto di una giocata di grande qualità.



Settimana delicata dal derby alla Lazio passando per il Napoli in Coppa Italia? Ripeto, il derby ha portato via energie nervose. Non dimentichiamo che siamo all'inizio di un percorso, se qualcuno pensa che all'inizio del percorso noi siamo al livello di altri che hanno comandato per tanti anni dico che siamo lontani, dobbiamo lavorare e prendere anche queste sconfitte per cercare di migliorare".



