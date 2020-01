Voci dal Forum: Intelligente

Cronaca26 Gennaio 2020Forum SoloNapoli - DarioSquadra corta, due linee davvero ravvicinate e abbandono del pressing alto. Sarri non ci ha capito niente C'è un solo aggettivo per definire la partita odierna giocata dal Napoli contro la Juve: intelligente. Sì, è stata una tattica intelligente quella escogitata da Gattuso: squadra corta, due linee davvero ravvicinate e abbandono del pressing alto. Sarri non ci ha capito niente e ha mandato i suoi a sbattere scioccamente contro l'intelligente muro eretto dagli azzurri. Non ci sono stati varchi per i pericolosissimi avanti bianconeri e il loro apporto è stato nullo, o quasi. Merito della grande determinazione degli azzurri e ovviamente del loro stratega. La condizione atletica, con il trascorrere del tempo, va migliorando in continuazione e i nuovi acquisti si sono rivelati azzeccatissimi. Demme e Lobotka rappresentano davvero quello che mancava. Si spera così anche per Politano. Sono curioso ora di vedere il prosieguo e sono fiducioso, perché con Gattuso non ci si può rilassare. Andiamo avanti e facciamo i conti alla fine.

La partita. Ritorna fra i pali Meret. Pare che Ospina soffra do gastroenterite. Per il resto, stessa formazione ammirata contro la Lazio.

Si parte. I ritmi non sono alti. C'è più possesso palla da parte della Juve, ma è sterile. Il Napoli non perde mai la calma e rimane ben coperto. Il trio juventino, Ronaldo, Higuain, Dybala, non dà mai pensieri. Il Napoli qualche volta si rende pericoloso. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo. Ritmi leggermente più alti, ma per la Juve stesso risultato. Al 62° goal del Napoli. Insigne da fuori area lascia partire una bordata di destro e non il tiro a giro. Szczesny non trattiene e il falco Zielinski insacca. Si teme la reazione della Juve, ma il Napoli regge bene e con disinvoltura. Al 68° gattuso fa giustamente uscire Demme per Lobotka. Il ragazzo era stato ammonito e correva qualche rischio. All'86° raddoppio del Napoli. Callejon crossa da destra per Insigne. Il capitano si coordina e a volo tira. De Ligt sfiora e Szczesny è battuto. Tutto molto bello. All'89 la Juve accorcia. Ronaldo scatta sul filo del fuorigioco. I difensori hanno una indecisione e Ronaldo di punta batte Meret. L'arbitro decreta quattro minuti di recupero, ma non succederà più nulla.

Al San Paolo di Napoli, Napoli - Juve 2-1.

Grande partita della fase difensiva dove spiccano Manolas e Di Lorenzo. A centrocampo, nonostante l'altezza, un gigante Demme. In attacco il migliore è stato sicuramente Insigne. Una spanna al di sotto Zielinski. Tutti gli altri più che sufficienti. Fabian raggiunge la sufficienza nel finale con il suo sacrificio in fase difensiva.

Il migliore in senso assoluto è stato Gattuso. Per ne un'autentica e piacevole sorpresa.