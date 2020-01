Bonucci: "Battuti da un Napoli aggressivo e cattivo"

Interviste26 Gennaio 2020Juventus News 24"Lenti nel pressare e cercare la verticalità. Merito degli azzurri che hanno dato tutto loro stessi" Ai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci ha analizzato la sconfitta in Napoli Juve patita al San Paolo. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.



SCONFITTA – «Sicuramente davanti abbiamo trovato un Napoli aggressivo e cattivo sulle seconde palle. Abbiamo pagato con due episodi semplici da ribattere. Che ci serva da lezione: abbiamo la qualità, ma per abbinare la quantità dobbiamo rimanere accesi per 90'».



DISTRATTI DALL'INTER – «Quando scendi in campo pensi alla partita e a vincerla. Non abbiamo dato tutto per vincerla, essendo lenti nel pressare e cercare la verticalità. Merito del Napoli che ha dato tutto sé stesso: Gattuso in queste partite tira fuori tutto quello che hai».



DE LIGT – «Sta proseguendo su buoni livelli. Ha fatto delle ottime chiusure: è giovane, serve del tempo, ma stasera contro avversari di buonissimo livello ha fatto la sua partita. Comincia a dirigere la difesa da dietro e sicuramente ha margini di crescita importanti».



TRIDENTE – «Nel calcio sono fondamentali i tempi e la velocità di come gira il pallone. Se la palla gira lenta, è difficile verticalizzare. I tre davanti vanno serviti al meglio per far sì che facciano la differenza. A Dybala chiediamo uno sforzo in più difensivamente e stasera ha fatto le due fasi in maniera discreta».



GOL INSIGNE – «Ci mettiamo a zona come direttive dal mister nel cross dal fondo. Ci sono da vedere le posizioni se corrette o non corrette nel gol. Si ritorna a cosa è meglio tra zona e uomo: difendendo così questi gol possono succedere. A volte sei messo bene e prendi gol lo stesso».



