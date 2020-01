Gattuso: "Una vittoria giusta e meritata"

Interviste 26 Gennaio 2020 Fonte: SSC Napoli



"Siamo sulla strada giusta ma bisogna ancora pedalare tanto perché di danni ne abbiamo fatti troppi"





Interviste26 Gennaio 2020SSC Napoli"Siamo sulla strada giusta ma bisogna ancora pedalare tanto perché di danni ne abbiamo fatti troppi" Gennaro Gattuso analizza la prestazione del suo Napoli dopo il successo sulla Juventus.



"Stasera non avrò solo negli occhi questa partita ma tornando a casa ripenserò alla gara negativa contro la Fiorentina. Non riesco a spiegarmi come abbiamo potuto esprimerci in quel modo".



"Non riesco ancora a capacitarmi di quella sconfitta sopratutto alla luce della prova di stasera. Questo significa che stiamo prendendo la strada giusta ma che bisogna ancora pedalare tanto perchè di danni ne abbiamo fatti troppi sinora".



"Il successo è bello e gratificante, soprattutto contro la prima in classifica, però è presto per dire che abbiamo risolto le difficoltà perchè in passato ci siamo ricascati".



"Stasera ci prendiamo di buono la prestazione, il carattere, ma va anche detto che in classifica abbiamo solo 27 punti e che questo sinora valiamo".



"Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno saputo interpretare le due fasi nella maniera migliore, così come avevamo preparato in settimana".



"Non mi è piaciuto il gol subìto perchè non bisogna regalare nulla a questo livello. Avevamo la partita in pugno e dovevamo essere bravi a non rischiare nulla".



"Si riparte da questa vittoria ma senza fare proclami o calcoli. Si deve vivere alla giornata e costruire partita per partita il nostro futuro. Dopo il mercato voglio uomini che pensino 24 ore su 24 al Napoli. La squadra ha dimostrato il suo valore, però adesso voglio vederlo sempre con continuità"



Gennaro Gattuso analizza la prestazione del suo Napoli dopo il successo sulla Juventus."Stasera non avrò solo negli occhi questa partita ma tornando a casa ripenserò alla gara negativa contro la Fiorentina. Non riesco a spiegarmi come abbiamo potuto esprimerci in quel modo"."Non riesco ancora a capacitarmi di quella sconfitta sopratutto alla luce della prova di stasera. Questo significa che stiamo prendendo la strada giusta ma che bisogna ancora pedalare tanto perchè di danni ne abbiamo fatti troppi sinora"."Il successo è bello e gratificante, soprattutto contro la prima in classifica, però è presto per dire che abbiamo risolto le difficoltà perchè in passato ci siamo ricascati"."Stasera ci prendiamo di buono la prestazione, il carattere, ma va anche detto che in classifica abbiamo solo 27 punti e che questo sinora valiamo"."Faccio i complimenti ai ragazzi, hanno saputo interpretare le due fasi nella maniera migliore, così come avevamo preparato in settimana"."Non mi è piaciuto il gol subìto perchè non bisogna regalare nulla a questo livello. Avevamo la partita in pugno e dovevamo essere bravi a non rischiare nulla"."Si riparte da questa vittoria ma senza fare proclami o calcoli. Si deve vivere alla giornata e costruire partita per partita il nostro futuro. Dopo il mercato voglio uomini che pensino 24 ore su 24 al Napoli. La squadra ha dimostrato il suo valore, però adesso voglio vederlo sempre con continuità"