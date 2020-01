Pioggia di fischi per Sarri al San Paolo

I fischi per Sarri sono stati fortissimi al San Paolo già all'annuncio del suo nome da parte dello speaker, che ha atteso qualche secondo prima di proseguire la lettura. Poi i 40.000 del San Paolo lo hanno accolto fisicamente in campo con fischi assordanti, dopo che già ieri alcuni tifosi lo avevano atteso davanti all'hotel che ha ospitato la Juventus per contestarlo. Lui, Sarri, che aveva confessato di essere tifoso del Napoli, è entrato in campo indifferente, andando ad abbracciare Gattuso prima di sedersi in panchina, dove lo attendevano quasi tutti i fotografi, assiepati stavolta davanti alla panchina ospite.