Insigne non avrebbe mai più dovuto indossare la fascia di capitano e il campo lo avrebbe dovuto vedere con il binocolo, e lo stesso dicasi per Mertens e Callejon





Cronaca18 Gennaio 2020Forum SoloNapoli - DarioInsigne non avrebbe mai più dovuto indossare la fascia di capitano e il campo lo avrebbe dovuto vedere con il binocolo, e lo stesso dicasi per Mertens e Callejon I numeri parlano chiaro e dicono quanto segue: con Gattuso sulla panchina il Napoli ha rimediato quattro sconfitte e una vittoria per opera e virtù dello Spirito Santo. In normali circostanze basterebbero questi numeri per far si che l'allenatore fosse esonerato. Le circostanze, però, non sono normali e, molto probabilmente, si continuerà ancora con Gattuso, facendoci ancora del male. A mio modo di vedere, il principale sbaglio di Gattuso è a monte, vale a dire quando ha deciso di cominciare questa sua avventura napoletana, puntando su quegli elementi che si erano resi protagonisti di quello sciagurato ammutinamento. Non puoi e non devi cominciare puntando tutto o quasi su Insigne e Callejon. La società, soprattutto, in questo caso avrebbe dovuto prendere decisioni diverse da quelle che ha preso. Mi spiego: Insigne non avrebbe mai più dovuto indossare la fascia di capitano e il campo lo avrebbe dovuto vedere con il binocolo, e lo stesso dicasi per Mertens e Callejon, ormai ex calciatori del Napoli. La società non ha avuto questo coraggio e Gattuso ha puntato molto, se non tutto, su Insigne e Callejon. Errore grave, gravissimo. Ora sotto gli occhi di tutti. Gattuso, poi, con questa scellerata decisione ha sminuito oltre ogni ragionevole misura due patrimoni societari: Meret e Lozano. Avrebbe dovuto, a mio parere, iniziare da dove aveva lasciato Ancelotti, che aveva capito proprio prima di essere esonerato il vero problema, ma questa è un'altra storia.

Altro gravissimo errore, ma questo non riguarda Gattuso, ma solo la società, è stato l'allontanamento del dott. De Nicola. Dal suo allontanamento infortuni in quantità industriale e tempi di recupero biblici. Per finire, la ciliegina sulla torta, altro errore gravissimo: la gestione del San Paolo data al cosiddetto presidentissimo con una convenzione ridicola. De Magistris mai ha commesso errore più grande. C'è la possibilità di salvare il tutto, o il salvabile? Ci sarebbe, ma per quanto difficile, è l'unica. Qual è? Semplice! Costringere il cosiddetto presidentissimo a lasciare, a vendere, o a darsi un'organizzazione societaria diversa dall'attuale, magari con l'entrata di nuovi soci. È l'unica soluzione, altrimenti si tirerà a campare. Se si deve tirare a campare, tanto meglio scomparire. Napoli è stata ed è una capitale. Non è nata per recitare il ruolo di comparsa.

La partita. C'è poco o nulla da dire. La Fiorentina ha meritato di vincere. Punto. Il Napoli è apparso legnoso sulle gambe, senza idee, senza cattiveria agonistica, senza niente di niente. È una squadra ormai che desta il solo sentimento della pena. Per quanto mi riguarda, non mi arrabbio neanche più e, credo, che ciò sia comune alla stragrande maggioranza dei tifosi. Brutto segno.

Questo il risultato finale: Napoli- Fiorentina 0 - 2.

Per quanto riguarda i singoli, direi pietosi. Su tutti, per le ragioni di cui sopra, Insigne e Callejon. Luperto merita 0 e dico: come fa a giocare in serie A?

Gattuso? Abbondantemente sotto lo zero, per quanto detto sopra, per la formazione mandata in campo, per i cambi sconclusionati. Quando ha inserito Llorente mi son detto: può mai uscire polvere dal fango? Gattu', pure chest' è colpa 'e Ancelotti?