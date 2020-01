Napoli-Fiorentina: i voti agli azzurri



Cronaca 18 Gennaio 2020 Fonte: Calciomercato



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta casalinga





Cronaca18 Gennaio 2020CalciomercatoIl giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta casalinga

Ospina 5,5 - Incolpevole - o quasi - sui due gol, sicuramente poteva intervenire con un miracolo ma, appunto, sarebbe stato un miracolo. Comunque non fa nulla che gli valga realmente la sufficienza.



Hysaj 5 - Solito compitino quando si trova a destra, massacrato quando si sposta a sinistra. Il 2-0 lo vede travolto da un Lirola particolarmente in palla, che comunque di fronte trova ben poca resistenza.



Manolas 5,5 - Non è un leader difensivo, e questo ormai lo si è capito troppo bene. Stasera almeno non regala disastri agli avversari ma è comunque schiacciato anche lui nella mediocrità avvilente della squadra.



Di Lorenzo 4,5 - Gattuso sembra essersi inspiegabilmente convinto che renda meglio da centrale, o forse semplicemente non si fida di Luperto. Lui centrale non lo è e si vede benissimo dal ritardo col quale va a stringere su Chiesa sull'1-0 viola. Niente di che anche da terzino.



Luperto 4 - Non ci siamo proprio. Si vede che non è il classico difensore "ignorante", viva il parroco e via, ma gli manca la percezione di quale sia la scelta giusta al momento giusto. Errori di inesperienza, magari, ma se hai 24 anni forse è un po' tardi per fare l'apprendista stregone. Sullo 0-2 è addirittura imbarazzante, in un'azione che palesa tutta la sua attuale inadeguatezza.



Allan 5,5 - Ci mette l'impegno, prova a sfondare per vie centrali, forse è fra i più pericolosi nell'inserimento, ed è tutto dire. Predica nel deserto, soprattutto di motivazioni. Dal 56' Demme 5,5 - Di stima. Dovrebbe ridare quadratura ad una squadra che probabilmente ha bisogno di ben altro per tornare in carreggiata. Lo attendiamo a quando sarà più inserito nei meccanismi del nuovo gruppo.



Fabian 4,5 - Regista da passeggio, prova a verticalizzare con scarsissimi risultati, pochissime idee, anche nella conclusione in porta è davvero poca cosa. Probabilmente quello vero il Real Madrid l'ha già comprato, a Napoli ha lasciato un manichino.



Zielinski 5 - Va a sbattere, Benassi è molto più propositivo di lui e gli toglie anche l'aria che respira. Fra i derelitti di Ancelotti era quello che aveva reagito meglio alla cura Gattuso, ma stasera molto male anche lui. Dal 65' Lozano 5 - Dal Messico arrivano insulti per quanto il nuovo allenatore lo stia annichilendo con un minutaggio ridicolo. Stasera ha parecchio tempo in più, ma non è che lo sfrutti chissà quanto bene.



Callejon 5 - La (bella) novità è che sta tornando a "sniffare" l'aria per gli inserimenti con i tempi giusti. Uno di questi nel primo tempo è praticamente perfetto, poi però la zuccata è lievemente fuori misura. Il fiuto sta tornando, ora manca aggiustare la mira. Nel secondo tempo finisce imbrigliato insieme a tutta la squadra, e paga lui per tutti. Dal 75' Llorente 5 - La spizza. La spizza e basta. Ormai la porta non la vede più neppure col binocolo.



Milik 5 - Una splendida spaccata ad inizio primo tempo, lì Dragowski fa una gran parata. Ma è uno dei pochissimi sussulti di una prestazione non all'altezza, neppure per lui che invece era fra i più in palla. Certo che di palloni giocabili gliene arrivano davvero pochi.



Insigne 5 - Qualche idea discreta, ma siamo davvero poco sopra il filo della mediocrità. Per di più i compagni non solo non lo assecondano ma sembrano quasi ostacolarlo. Un pulcino bagnato.



All. Gattuso 4,5 - Non uno ma venti passi indietro rispetto ad Inter e Lazio: in comune c'è soltanto il risultato, ovvero la cosa peggiore.