Gattuso: "Una prestazione imbarazzante"

19 Gennaio 2020



"Abbiamo toccato il fondo e da questo fondo dobbiamo risalire. Mi assumo tutte le mie responsabilità ma così non può continuare"





Interviste19 Gennaio 2020SSC Napoli"Abbiamo toccato il fondo e da questo fondo dobbiamo risalire. Mi assumo tutte le mie responsabilità ma così non può continuare" "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi prima ancora di commentare questa sconfitta". Gennaro Gattuso non usa mezzi termini e ci mette la faccia dopo la gara contro la Fiorentina.



"La prestazione è stata imbarazzante, abbiamo toccato il fondo e da questo fondo dobbiamo risalire. Mi assumo tutte le mie responsabilità ma così non può continuare".



"Venivamo da tre sconfitte consecutive che però non meritavamo, almeno non tutte. Oggi invece siamo stati inguardabili ed è inutile andare alla ricerca di alibi".



"Oggi per me è difficile parlare perchè ero fiducioso sulla ripresa della squadra ed invece evidentemente dopo questa prova dobbiamo interrogarci su molte cose".



"Dobbiamo guardarci in faccia, stare insieme e dirci tutte quello che dobbiamo dentro per trovare insieme una soluzione".



"Abbiamo parlato fino all'altro giorno di zona Champions, oggi realisticamente bisogna guardarsi dietro. E' la realtà dei fatti. Mi spiace tantissimo perchè durante la settimana la squadra dà il massimo e mi ha dato tanta disponibilità".



"Non è una questione solo tattica, probabilmente è anche mentale, non riusciamo ad annusare il pericolo e non leggiamo bene le fasi della partita. Allenarsi è importante ma non basta, credo che i ragazzi debbano avere un confronto aperto tra di loro".



"Ribadisco che sono dispiaciuto e deluso perchè mi aspettavo ben altra prestazione. Invece non c'è nulla da salvare, siamo ancora malati e non riusciamo a reagire come vogliamo".



"La squadra mi ha dimostrato che ha voglia di seguirmi e di risalire da questo fondo che abbiamo toccato. Però adesso bisogna farsi un bell'esame di coscienza e cercare con tutte le nostre forze la soluzione migliore per questa squadra per uscire fuori da questa situazione"



"Io ero e resto convinto di avere una rosa di qualità a disposizione, spetta a me cercare di far uscire il veleno sportivamente parlando da ognuno dei miei uomini. Andremo in ritiro anche per trovare la chiave giusta per dimostrare il nostro valore"



