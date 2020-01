Non c'è limite al peggio

Cronaca 18 Gennaio 2020 Fonte: Il Mattino



Gli azzurri rimediando la quarta sconfitta casalinga consecutiva in campionato. La Fiorentina passa con i gol di Chiesa e Vlahovic





Cronaca18 Gennaio 2020Il MattinoGli azzurri rimediando la quarta sconfitta casalinga consecutiva in campionato. La Fiorentina passa con i gol di Chiesa e Vlahovic Numeri da incubo per il Napoli targato Gattuso: quattro partite, una solo vittoria e tre sconfitte, due delle quali consecutive. Non è messa tanto meglio la Fiorentina, che non vince in trasferta dal 30 ottobre. Napoli e Fiorentina chiudono così allo stadio San Paolo il programma del sabato della prima giornata del girone di ritorno.



Pronti via e la Viola si affaccia subito dalle parti di Ospina. Milenkovic salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa è debole e il portiere azzurro - ancora una volta preferito a Meret - para facile. È una bella partita: al 10' Castrovilli non trova la porta su cross di Lirola dalla destra, al 12' Dragowski si supera sulla volée mancina di Milik ben imbeccato da Callejon. Il gol è nell'aria e puntuale arriva al 26': la firma è quella di Chiesa, che di punta buca Ospina sull'assist basso di Benassi.



l Napoli reagisce, ma il destro di Insigne è debole e quello di Zielinski finisce fuori d'un niente. La Fiorentina, dal canto suo, non sta a guardare. Anzi, ogni volta che accelera fa venire i brividi a Gattuso: e se al 31' Ospina si salva sul colpo di testa di Chiesa, un minuto dopo è la Var a salvare gli azzurri annullando il raddoppio di Cutrone per fuorigioco.

Fiutato il pericolo, il Napoli torna a giocare al 36' sfiora il pari con Callejon che di testa non trova la porta su invenzione di Fabian Ruiz. Il primo finisce 0-1, i fischi dello stadio San Paolo accompagnano il rientro degli azzurri negli spogliatoi.



Si ricomincia e il Napoli prova subito a raddrizzare la partita, ma ancora una volta la fortuna volta le spalle agli azzurri: il gran destro di Insigne dal limite, infatti, sbatte sul palo prima di uscire a bordo campo. L'undici di Gattuso attacca, la Viola punge in contropiede e al 56' Ospina si deve distendere sulla sua sinistra per disinnescare il tiro al volo di Chiesa.

Gattuso si affida allora a Demme, in campo al posto di Allan che esce infuriato e fila dritto negli spogliatoi. Entra anche Lozano, fuori Zielinski e Napoli ridisegnato col 4-2-3-1. Il gol, però, lo trova la Fiorentina: cambio di gioco di Chiesa, tocco di Lirola e Vlahovic - appena entrato - salta Luperto e pennella col mancino nell'angolo più lontano. Finisce così. Tra i fischi.



Numeri da incubo per il Napoli targato Gattuso: quattro partite, una solo vittoria e tre sconfitte, due delle quali consecutive. Non è messa tanto meglio la Fiorentina, che non vince in trasferta dal 30 ottobre. Napoli e Fiorentina chiudono così allo stadio San Paolo il programma del sabato della prima giornata del girone di ritorno.Pronti via e la Viola si affaccia subito dalle parti di Ospina. Milenkovic salta più in alto di tutti, ma il suo colpo di testa è debole e il portiere azzurro - ancora una volta preferito a Meret - para facile. È una bella partita: al 10' Castrovilli non trova la porta su cross di Lirola dalla destra, al 12' Dragowski si supera sulla volée mancina di Milik ben imbeccato da Callejon. Il gol è nell'aria e puntuale arriva al 26': la firma è quella di Chiesa, che di punta buca Ospina sull'assist basso di Benassi.l Napoli reagisce, ma il destro di Insigne è debole e quello di Zielinski finisce fuori d'un niente. La Fiorentina, dal canto suo, non sta a guardare. Anzi, ogni volta che accelera fa venire i brividi a Gattuso: e se al 31' Ospina si salva sul colpo di testa di Chiesa, un minuto dopo è la Var a salvare gli azzurri annullando il raddoppio di Cutrone per fuorigioco.Fiutato il pericolo, il Napoli torna a giocare al 36' sfiora il pari con Callejon che di testa non trova la porta su invenzione di Fabian Ruiz. Il primo finisce 0-1, i fischi dello stadio San Paolo accompagnano il rientro degli azzurri negli spogliatoi.Si ricomincia e il Napoli prova subito a raddrizzare la partita, ma ancora una volta la fortuna volta le spalle agli azzurri: il gran destro di Insigne dal limite, infatti, sbatte sul palo prima di uscire a bordo campo. L'undici di Gattuso attacca, la Viola punge in contropiede e al 56' Ospina si deve distendere sulla sua sinistra per disinnescare il tiro al volo di Chiesa.Gattuso si affida allora a Demme, in campo al posto di Allan che esce infuriato e fila dritto negli spogliatoi. Entra anche Lozano, fuori Zielinski e Napoli ridisegnato col 4-2-3-1. Il gol, però, lo trova la Fiorentina: cambio di gioco di Chiesa, tocco di Lirola e Vlahovic - appena entrato - salta Luperto e pennella col mancino nell'angolo più lontano. Finisce così. Tra i fischi.