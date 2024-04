Voci dal Forum: Fine delle speranze

Non c'è cronaca della partita, perché una partita del genere non è degna di essere commentata. Dico solo che i portieri devono parare e Meret para bene. Quest'ossessione della costruzione dal basso, spesso fa felici mezze tacche come Kedira. A Calzona consiglio di vedere e rivedere Manchester City - Real Madrid. Inoltre, Kvara fa i movimenti giusti e non viene servito. Ma ci si rende conto? In più, i falli laterali perché devono sempre essere battuti da Mario Rui e Di Lorenzo? Mai visto battere un fallo laterale da costoro con prontezza e intelligenza. Chiudo con una domanda: perché Ostigard sempre in panchina?

Meret è stato fra i migliori e ha salvato due volte il risultato.

Napoli - Frosinone 2-2.