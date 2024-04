Di Francesco: "Ottima prestazione ma potevamo vincere"

Interviste 14 Aprile 2024 Fonte: Mediaset



Interviste14 Aprile 2024Mediaset"Ci manca ancora la vittoria, anche se tre risultati utili consecutivi ci danno morale e forza" "Bisogna avere sempre lucidità e nel finale abbiamo fatto degli errori, ma questo è perché non mi voglio accontentare dopo una partita giocata bene e con una bella mentalità. Un' ottima prestazione che non ci deve accontentare, perché queste partite si possono anche vincere". Così l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco commenta ai microfoni di Sky Sport il pareggio esterno contro il Napoli al Maradona. "Cheddira è un giocatore che sai di avere sempre, se inizia a fare gol buon per noi. Perché per salvarsi serve un attaccante così", ha aggiunto. "Ci manca ancora la vittoria, ma tre risultati utili consecutivi danno morale e forza a questa squadra. Veniamo da buone prestazioni, ma la strada è ancora lunga e l'obiettivo finale è la salvezza".



