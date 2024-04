Infortunio al polpaccio per Politano

Matteo Politano si è infortunato nel corso della gara contro il Frosinone. L'attaccante del Napoli è uscito a dieci minuti circa dal novantesimo per un problema fisico al polpaccio. Le sue condizioni sono ora da valutare in vista della prossima partita di sabato contro l'Empoli.



Dall'eurogol all'infortunio: la domenica di Politano

Politano aveva segnato la rete dell'1-0 con un bel mancino a giro a pochi passi da Spalletti presente in tribuna al Maradona. Calzona spera di poter recuperare subito Politano, anche se sabato tornerà di sicuro a disposizione Ngonge. La vera emergenza sarà in difesa. In attesa di scoprire l'entità dell'infortunio occorso a Politano, l'allenatore del Napoli dovrà sicuramente rinunciare agli squalificati Rrahmani e Mario Rui in difesa.