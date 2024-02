Niente Champions per Zielinski

Cronaca2 Febbraio 2024Corriere dello SportIl polacco, in scadenza a giugno, resta nella lista del campionato ma, curiosamente, domenica difficilmente giocherà con il Verona Tra il Napoli è Piotr Zielinski è finita e nel peggiore dei modi, come nessuno avrebbe immaginato, come non avrebbe voluto il polacco, come ha deciso De Laurentiis. Il centrocampista, otto anni con la maglia del Napoli, in scadenza a giugno prossimo, è fuori dalla lista Champions.

Resta in quella del campionato ma, curiosamente, domenica difficilmente giocherà con il Verona, avendo avvertito in mattinata il solito affaticamento muscolare. Fuori dalla lista Champions anche il neo acquisto Dendoncker, che a questo punto dovrà essere utilizzato solo in campionato. E' finita anche con Demme: né Champions, né campionato.



