Interviste 12 Giugno 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Interviste12 Giugno 2022Corriere dello Sport"È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte della stagione, ma non metterà fine alla mia vita in azzurro" Piotr Zelinski non ha intenzione di lasciare il Napoli. È lo stesso giocatore polacco a farlo sapere, parlando in mixed zone, dopo l'impegno con la sua Nazionale contro l'Olanda, in cui ha anche segnato. Zielinski ha rivelato di non sapere come mai siano uscite voci di un suo possibile addio in questa sessione di mercato.



Zielinski: “Ho un contratto importante con il Napoli”

Zielinski ha specificato: “Se lascerò Napoli nella finestra di mercato? Non capisco da dove vengano questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca qui. Ho un contratto importante con club, altri due anni, e a Napoli mi trovo bene, anche se da qualche parte leggo il contrario”. Zielinski prosegue: “Non è mai uscita dalla mia bocca la volontà di lasciare il Napoli. È vero, ho avuto un periodo di difficoltà nella seconda parte della stagione, ma non metterà fine alla mia vita in azzurro. Voglio continuare al Napoli perché è una grande squadra”.



Zielinski e il posto da titolare perduto

Nell'ultima parte della stagione, Luciano Spalletti non ha schierato Zielinski titolare nel Napoli. È stato scalzato da Mertens e ha dovuto fare panchina una partita dopo l'altra. Colpa del calo avuto, che è coinciso anche con quello della squadra. Il primo obiettivo, per l'anno prossimo, sarà dunque riconquistarsi un ruolo di primo piano con gli azzurri.