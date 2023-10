Kvaratskhelia: "Sono felice, forza Napoli!"

Khvicha Kvaratskhelia esprime la sua gioia in inglese dopo il match con l'Udinese, ma la traduzione della felicità la affida ad un Forza Napoli che corona la sua bellissima serata.



"Sono tornato al gol ed è importante perchè mi mancava. Ho colpito due pali ed ero amareggiato. Poi sono riuscito a sbloccarmi, ma è stato fondamentale vincere questa sera"



"Sono contento anche per la prestazione, ho ritrovato la migliore condizione e adesso voglio guardare avanti per crescere ancora. Questo successo ci deve dare la fiducia per continuare così, dobbiamo fare del nostro meglio per risalire e per esprimerci sui nostri livelli"



