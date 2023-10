Voci dal Forum: Finalmente



Finalmente il Napoli. Finalmente quel gioco che tanto ci ha deliziato nella passata stagione. Finalmente Osi e Marakvara e la loro letalità. Finalmente Lobo al centro di tutto e di tutti. Finalmente Zielinski e la sua genialità. Finalmente Ostigard e Natan, attenti e precisi. Finalmente Meret, sempre più sicuro. Finalmente Zambo, che comincia a correre come un ossesso. Finalmente, il grande Capitano. che come l'immenso Valentino, si scorcia le maniche e suona la carica. Finalmente Mario Rui e il suo muso duro. Finalmente Politano, libero di correre e coprire come prima. Finalmente monsieur Garcia e i suoi cambi normali. Pare proprio che il Napoli sia tornato, e fa male, molto male. Creo che Garcia abbia capito certe cose e, probabilmente, non ripeterà determinati errori. Beh, ora ci sarà da divertirsi, perché finalmente è tornato anche il sorriso, la gioia di giocare e, con loro, il divertimento. Spero tanto che se ci sono ancora problemi li risolvano fra loro: i ragazzi e Garcia. Caro Sultano, non ti intromettere e tieni a freno quella boccaccia e pensa a risolvere i rinnovi urgenti, riservando a Marakvara il trattamento che merita, altro che cazzate.

La partita. Il Napoli ha ospitato l'Udinese al Maradona. È stata una partita deliziosa, che ha tanto ricordato quelle giocate l'anno scorso. La povera Udinese è stata annientata, surclassata e infine le si è calato addosso un meritato poker. Alcune giocate, vedi Zielinski e Marakvara, sono state da autentici fuoriclasse, e lo sono. Osi è tornato al gol e, spesso, è stato incontenibile. Ostigard e Natan hanno dato sicurezza e, a tal punto, che è lecito pensare che faranno fatica Rrahmani e Giovannino Gesù a prendersi il posto. Insomma, è stato un grande Napoli con un allenatore in panchina attento e senza colpi di genio. L'Inter ha perso e ora tutto si riapre.

Al Maradona di Napoli:

Napoli - Udinese 4-1. Marcatori: Zilinski su rigore; Osimhen Marakvara e Cholito.