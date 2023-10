De Laurentiis esulta su Twitter

Interviste 27 Settembre 2023 Fonte: Il Mattino



Interviste27 Settembre 2023Il MattinoIl patron del Napoli esulta per la larga vittoria dei suoi azzurri contro l'Udinese Stavolta il tweet è quello giusto: «Da Bologna siamo veramente ripartiti. Bravi tutti!» scrive con un sorriso Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli che dal Maradona esulta per la larga vittoria dei suoi azzurri contro l'Udinese. Il messaggio social dopo Bologna aveva lasciato spiazzato tanti, stavolta invece non c'è molto da spiegare dopo un sorriso così.



