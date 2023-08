Demme-Hertha, l'affare può saltare

Mercato 24 Agosto 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Pare abbia deciso di rinunciare a questa destinazione per il difficile inizio di stagione del club tedesco





Mercato24 Agosto 2023Corriere dello SportPare abbia deciso di rinunciare a questa destinazione per il difficile inizio di stagione del club tedesco Sono giorni caldi per il mercato del Napoli, in particolare per le trattative che riguardano il centrocampo. Dopo la decisione di Gabri Veiga di trasferirsi in Arabia Saudita e la svolta su Zielinski, adesso anche per il futuro di Diego Demme potrebbe cambiare tutto. Il calciatore tedesco è pronto a fare dietrofront sull'Hertha Berlino secondo indiscrezioni arrivate dalla Germania.



"Demme-Hertha, l'affare sta per saltare: il retroscena"

Tutto era pronto per il trasferimento di Demme all'Hertha Berlino. Nei giorni scorsi erano arrivati gli indizi social, poi oggi il centrocampista sarebbe partito alla volta di Berlino per firmare con l'Hertha. E invece, secondo quanto riporta la testata tedesca BILD, c'è stato un vero e proprio dietrofront. La certezza arriverà dopo i colloqui di oggi, ma sembra che Demme abbia deciso di rinunciare a questa destinazione per il difficile inizio di stagione del club.